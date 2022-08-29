Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolmabahçe'de sürpriz misafir! Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Domenec Torrent, Beşiktaş maçını izledi

Spor Haberleri

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş-DG Sivasspor karşılaşmasını izlemek için Vodafone Park'a geldi. Katalan hoca geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı, imaj haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etmişti.

Galatasaray ile yolları bu sezon başında ayrılan İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Beşiktaş-DG Sivasspor karşılaşmasını izlemek üzere Vodafone Park'a geldi.

TORRENT TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Geçtiğimiz günlerde eski kulübü Galatasaray'ı, imaj haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle FIFA'ya şikayet eden Torrent, siyah-beyazlı ekibin Sivasspor mücadelesini tribünden takip ederken, kendisinin fotoğrafını çekmek isteyen basın mensuplarına da poz verdi. Galatasaray'ın başında 158 gün kalan ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere sarı-kırmızılı ekiple 20 maça çıkan 60 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Domenec Torrent Vodafone Park Galatasaray Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title