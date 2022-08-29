Dolmabahçe'de sürpriz misafir! Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Domenec Torrent, Beşiktaş maçını izledi
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş-DG Sivasspor karşılaşmasını izlemek için Vodafone Park'a geldi. Katalan hoca geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı, imaj haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etmişti.
Galatasaray ile yolları bu sezon başında ayrılan İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Beşiktaş-DG Sivasspor karşılaşmasını izlemek üzere Vodafone Park'a geldi.
TORRENT TRİBÜNDE YERİNİ ALDI
Geçtiğimiz günlerde eski kulübü Galatasaray'ı, imaj haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle FIFA'ya şikayet eden Torrent, siyah-beyazlı ekibin Sivasspor mücadelesini tribünden takip ederken, kendisinin fotoğrafını çekmek isteyen basın mensuplarına da poz verdi. Galatasaray'ın başında 158 gün kalan ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere sarı-kırmızılı ekiple 20 maça çıkan 60 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı. - İSTANBUL