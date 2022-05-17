Domenec Torrent'ten sosyal medyayı ikiye bölen sözler: Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var - Haberler

Domenec Torrent'ten sosyal medyayı ikiye bölen sözler: Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Türk futboluna ilişkin yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye'deki kariyerinde başarılı bir grafik çizemeyen Torrent, "Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var. Biz oradan geliyoruz." dedi. Tepkilere neden olan sözlerin ardından, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Torrent'i haklı bulurken bir kısmı da "Geldiğin yere geri git" yorumunda bulundu.
Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı. Karşılaşmanın ardından konuşan Domenec Torrent, Türk futboluyla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.
Başkan değişikliği haberlerinden etkilendiklerini kaydeden Domenec Torrent, "Sizce 40 gün 45 gün başkan değişecek söylentileri kolay mı? Sürekli basın tarafından çok kötü olduğunuzun söylenmesi. Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var. oradan geliyoruz. 50 gün boyunca iyi antrenman yapıp, iyi motive etmek. Bana çok motivasyon soruyorlar.
Türkiye'de bunu sordukları için söylüyorum. Bugünkü gibi 95 dakika oynuyorlar mı, bunu sormuyorlar. Bizim fikrimiz çok çok net. Nereden geldiğimizi düşünün, ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz" dedi.
Torrent'in Türk futboluna ilişkin yaptığı açıklama sosyal medyada çeşitli yorumlara sebep oldu. Yapılan paylaşımlarda bazı kullanıcılar, "Geldiğin yere geri git" o zaman" ifadesini kullanırken bir kısım taraftar ise "Doğru söylüyor" yorumunda bulundu.
İşte Torrent'in açıklamasıyla ilgili yapılan bazı yorumlar:
-Konuş sıfırcı konuş
-Yallah geldiğin yere o zaman
-Adam geldiğinden beri dolaylı bir şekilde Türk futbolunu gömüyor
-Doğru söylüyor ne diyeyim
-Acı ama gerçek
-Tabi sen uzaydan geliyorsun