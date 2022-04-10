Kerem Aktürkoğlu derbiye hazır mı? Domenec Torrent tek cümleyle yanıt verdi

Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Katalan hoca, Kerem aktürkoğlu tercihi hakkında konuşurken, genç yıldızın sakatlığının geçtiğini belirtti.

"KEREM OYNUYORSA YÜZDE YÜZDÜR"

Domenec Torrent yapığı açıklamada, "Kerem oynuyorsa durumu iyi olduğu için oynuyordur. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu. Kerem oynuyorsa yüzde yüzdür. Saha içinde durumuna da bakacağız. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu" dedi.

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