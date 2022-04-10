Kerem Aktürkoğlu derbiye hazır mı? Domenec Torrent tek cümleyle yanıt verdi
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu tercihi sorulan Katalan hoca, "Kerem oynuyorsa durumu iyi olduğu için oynuyordur. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu. Kerem oynuyorsa yüzde yüzdür." dedi.
Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Katalan hoca, Kerem aktürkoğlu tercihi hakkında konuşurken, genç yıldızın sakatlığının geçtiğini belirtti.
"KEREM OYNUYORSA YÜZDE YÜZDÜR"
Domenec Torrent yapığı açıklamada, "Kerem oynuyorsa durumu iyi olduğu için oynuyordur. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu. Kerem oynuyorsa yüzde yüzdür. Saha içinde durumuna da bakacağız. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu" dedi.
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