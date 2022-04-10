Kerem Aktürkoğlu derbiye hazır mı? Domenec Torrent tek cümleyle yanıt verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kerem Aktürkoğlu derbiye hazır mı? Domenec Torrent tek cümleyle yanıt verdi

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu derbiye hazır mı? Domenec Torrent tek cümleyle yanıt verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu tercihi sorulan Katalan hoca, "Kerem oynuyorsa durumu iyi olduğu için oynuyordur. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu. Kerem oynuyorsa yüzde yüzdür." dedi.

Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Katalan hoca, Kerem aktürkoğlu tercihi hakkında konuşurken, genç yıldızın sakatlığının geçtiğini belirtti.

Kerem Aktürkoğlu derbiye hazır mı? Domenec Torrent tek cümleyle yanıt verdi

"KEREM OYNUYORSA YÜZDE YÜZDÜR"

Domenec Torrent yapığı açıklamada, "Kerem oynuyorsa durumu iyi olduğu için oynuyordur. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu. Kerem oynuyorsa yüzde yüzdür. Saha içinde durumuna da bakacağız. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu" dedi.

Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title