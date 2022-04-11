Domenec Torrent'ten derbi mağlubiyeti sonrası Türkiye eleştirisi: Biz de böyle yaparız

Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE'NİN ATTIĞI GOL KOMİKTİ"

"İlk yarıda Fenerbahçe'nin sadece iki pozisyonu vardı. İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komikti. Bizim oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri bile diyebiliriz.

"5 DAKİKADA MAÇ ELİMİZDEN KAÇTI"

Galatasaray'ın yaşadığı şeyler normal değil. Trabzonspor maçında da böyle oldu, 5 dakikada maç elimizden kaçtı. Üç kere pozisyon bulan takım, iki gol atıyor. Ancak sizin toplarınız gol olmuyor. Sonuç dışında iki takımın oyunu benzer ve dengedeydi.

"TÜRKİYE'DE BİR SONRAKİ MAÇI KAZANMAK DIŞINDA PROJE YOK"

Gelecek adına bir kaygım yok. Ben gelemeden önce de ben geldikten sonrada bu sezon kulüp için zor bir sezon. Benim için bir sonraki başkan önemli değil. Ben 6 maçı kazanmaya çalışacağım. Oyunumuz ve ne tip oyunculara ihtiyacımızın olduğu belli. Önemli olan proje. Türkiye'de bir sonraki maçı kazanmak dışında proje yok. Burada olmaktan çok memnunum. Gelecekle ilgili kaygılanmıyorum çünkü benim işim belli. Üç maç kazanınca herkes mutlu, bir maç kazanınca herkes mutsuz oluyorsa ve değişikliğe gidiliyorsa, bu proje ile alakalıdır. Yapacak bir şey yok.

"BU KEZ OLMADI"

Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed gibi önemli oyuncularımız sakattı. Fatih Karagümrük'e karşı oynadığımız gibi oynadık. Ekibimle birlikte 11 üzerinde çok çalışıyoruz. Her idmanda durumlarını görüyorum. Kaybedilen maçlardan sonra oynamayan isimler soruluyor. kadrodaki herkes oynama fırsatı yakaladı. Fatih Karagümrük'e karşı oynadığımız oyunun benzerini oynamaya çalıştık. O maçta ilk 20 dakikada 2-0 öndeydik, bu kez olmadı.

"BU KADAR BASİT DEĞİL"

Babel ve Gomis 36 yaşında, gayet iyi oynadılar. Yedek kulübesine baktığımda, değiştirecek oyuncum var mı diye düşünmem lazım. Siz 60'ta kimi değiştirirdiniz? Şaka yapıyorum ama çok basit bir şey! Kaybedince bunu soruyorsunuz. Basın toplantıları şöyle; kaybettin mi, kaybettin! Geç mi oyuncu değiştirdin, geç oyuncu değiştirdin! Burada mantık, kazandın ya da kaybettin! Kazanan haklı, kaybeden haksız! Bu kadar basit değil! Fatih Karagümrük maçında değişiklikler iyi miydi? Bence değildi ama kazandık diye sorun olmadı! Eleştirileri kabul ediyorum, derinlemesine analiz yapıyorum.