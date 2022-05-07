Domenec Torrent'in basın toplantısı olay oldu! Galatasaray taraftarı duyduklarına inanamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Başakşehir ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Katalan hocanın, oyundan memnun olduğunu belirtmesi sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.

"BİRAZ DAHA ÜSTÜNDÜK"

Domenec Torrent yaptığı açıklamada, "Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstündük. Ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk diyebilirim" dedi.

"OYUNDAN MEMNUNUM"

Emre Belözoğlu'nu da tebrik eden Torrent, "Şu anda ligde en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre'yi tebrik ederim. Biraz da sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Fakat oynadıklarından ben memnunum." ifadelerini kullandı.

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