Fenerbahçeli İrfan Can'ın eşi sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda fotoğraflarına beğeni yağıyor

Fenerbahçe'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, bebek heyecanı yaşıyor. Çift, önceki gün objektif karşısına geçti. Oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, fotoğrafçı Safa Gülsoy'a verdikleri pozları Instagram'dan paylaştı.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDILAR

Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ikili, bu fotoğrafları, "Özel birini beklerken..." ifadeleriyle yayınladı. Çiftin gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

"YENİ YILI BEKLEMEK HİÇ BU KADAR HEYECANLI OLMAMIŞTI"

Daha önce büyüyen karnıyla objektif karşısında poz veren Kahveci, gönderisine, "Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı. Jr. Kahveci..." notunu düşmüştü.

İşte o pozlar:

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