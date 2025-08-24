Doğukan Ulaç, Boğaziçi Yüzme Yarışı'nı birinci olarak bitirdi

BOĞAZİÇİ Kıtalararası Yüzme Yarışı genel klasmanda birinci olan Doğukan Ulaç bu şampiyonluğunu Kıbrıs Harekatı'nda şehit olan Cengiz Topel'e ithaf etti.

KKTC'li Milli Yüzücü Doğukan Ulaç, bu seneki Boğaziçi Yüzme Yarışı'nı birinci olarak bitirdi. Böylece Boğaz'da son dört yılda üst üste üçüncü kez genel klasman birincisi oldu. Doğukan Ulaç bu seneki şampiyonluğunu Kıbrıs Harekatı'nda şehit olan Cengiz Topel'e ithaf ederken şöyle konuştu:

"Bugün düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda şampiyon oldum. Bu başarımızı Havacı Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'e, Kıbrıs'ta şehit düştüğü için ona adıyorum"

Başarılı yüzücünün antrenörü olan ve Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven ise, "Bu sabah yarışa giderken minik bir söyleşi geçti aramızda. Dedim ki bugün birinci olursan Yüzbaşı Cengiz Topel'i ziyaret edelim ve bu başarıyı onun manevi hatırasına hediye edelim dedik. Birinci olduk, geldik. Ziyaretimizi yaptık, duamızı okuduk. Ne mutlu onlara, ne mutlu Doğukan gibi sporculara ve onların yolundan gidenlere" ifadelerini kullandı.