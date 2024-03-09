Üye Girişi
Haberler

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası Suruç'ta devam ediyor

Güncelleme:

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sürüyor. Şampiyonada 23 ilden 300 sporcu, finallere kalabilmek için mücadele ediyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sürüyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve 7-10 Mart tarihleri arasında yapılacak şampiyona, Suruç Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda davam ediyor.

Şampiyonada 23 ilden 300 sporcu, finallere kalabilmek için mücadele ediyor.

Şanlıurfa Muaythai İl Temsilcisi ve Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Murat Akaltun, şampiyonanın devam ettiğini ve pazar günü final maçlarıyla biteceğini söyledi.

Programa, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Türkiye Muaythai Federasyonu ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ile AK Parti MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız katıldı.

Kaynak: AA / Spor

Güneydoğu Anadolu Doğu Anadolu Şanlıurfa Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir? DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir? DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 9 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir? Eyyüp Çiçek kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Eyyüp Çiçek kimdir? Mehmet Ali Öztürk kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Tire Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Öztürk kimdir? Uğur Fırat Kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Uğur Fırat kimdir? Dilber Sevay kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Dilber Sevay kimdir? Firdevs Mursallı kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Firdevs Mursallı kimdir? Zeki Günaydın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Zeki Günaydın kimdir? Sefa Köken kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Sefa Köken kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title