Döğerspor, Özvatanspor'u Mağlup Edip Liderliğe Yükseldi
Kayseri Süper Amatör Küme'de Döğerspor, Özvatanspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Stat: Argıncık Stadı. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Burak Arslan ve Samet Türk yer aldı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de rakiplerinin puan kaybettiği haftada Özvatanspor'u 3-2 mağlup eden Döğerspor, liderliğe yükseldi.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Levent Yeşilyurt, Samed Armut, Erdal İlbey
Özvatanspor: Yakup Kocaoğlu, Sedat Sönmez (Ahmet Metin Yıldız dk. 85), Mehmet Ali İmren (Mustafa Bayram dk. 81), Bahtiyar Ekici, Sedat Burak Altay, Hüseyin Can Uçar, Burak Arslan, Beytullah Özcan, Çağan Zeki Doğan (Furkan Ulus dk. 46), Fatih Emre Taş, Hasan Gökberk Seçme
Döğerspor: Batuhan Kaya, Tugay Aydoğan, Erkan Kapar, Melih Faruk Demir, Yakupcan Yazgan, Resul Ekrem Turhan, Ali Avcı, Süleyman Yasa (Mecit Kaan Ateş dk. 57), Mehmet Ali Kılıç, Hakan Albayrak (Mustafa Erdoğan dk. 90), Samet Türk (Oğuzhan Yalçın dk. 70)
Goller: Burak Arslan (dk. 20,48) (Özvatanspor), Samet Türk (dk. 1), Hakan Albayrak (dk. 17), Erkan Kapar (dk.40) (Döğerspor) - KAYSERİ