Haberler

Döğerspor, Özvatanspor'u Mağlup Edip Liderliğe Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme'de Döğerspor, Özvatanspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Stat: Argıncık Stadı. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Burak Arslan ve Samet Türk yer aldı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de rakiplerinin puan kaybettiği haftada Özvatanspor'u 3-2 mağlup eden Döğerspor, liderliğe yükseldi.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Levent Yeşilyurt, Samed Armut, Erdal İlbey

Özvatanspor: Yakup Kocaoğlu, Sedat Sönmez (Ahmet Metin Yıldız dk. 85), Mehmet Ali İmren (Mustafa Bayram dk. 81), Bahtiyar Ekici, Sedat Burak Altay, Hüseyin Can Uçar, Burak Arslan, Beytullah Özcan, Çağan Zeki Doğan (Furkan Ulus dk. 46), Fatih Emre Taş, Hasan Gökberk Seçme

Döğerspor: Batuhan Kaya, Tugay Aydoğan, Erkan Kapar, Melih Faruk Demir, Yakupcan Yazgan, Resul Ekrem Turhan, Ali Avcı, Süleyman Yasa (Mecit Kaan Ateş dk. 57), Mehmet Ali Kılıç, Hakan Albayrak (Mustafa Erdoğan dk. 90), Samet Türk (Oğuzhan Yalçın dk. 70)

Goller: Burak Arslan (dk. 20,48) (Özvatanspor), Samet Türk (dk. 1), Hakan Albayrak (dk. 17), Erkan Kapar (dk.40) (Döğerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde

O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
İş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İş yerinde kahreden ölüm! Daha 23 yaşındaydı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.