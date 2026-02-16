Haberler

Döğerspor zirve yolunda 2 puan kaybetti

Döğerspor zirve yolunda 2 puan kaybetti
Güncelleme:
Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Döğerspor, ligin 19. haftasında Amaratspor ile 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Maçta önemli anlar yaşandı ve goller, son dakikalarda geldi.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme zirve mücadelesi veren Döğerspor, ligin 19. haftasında oynadığı maçta Amaratspor ile 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybetti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Tolga Selvi, Göktürk Seven, Görkem Kayan

Döğerspor: Batuhan Kaya, Mustafa Erdoğan (Efe Samet Şahin dk. 86), Ali Buğrahan Gökşen, Süleyman Yasa (Mehmet Ali Öncü dk. 55), Resul Ekrem Turhan, Hakan Albayrak, Yusuf Aydoğdu, Berkay Çamkerten (Oğuzhan Yalçın dk. 46), Ali Avcı (Ahmet Orkun Temir dk. 55), Turgay Aydoğan, Dursun Erdem Yıldız

Amaratspor: Vasıf Özbay, Ayhan Kırbaş, Engin Üçel, Bünyamin Yüce (Batuhan Yıldırım dk. 90), Yusuf Kaya, Abdurrahim Çopur (Mehmet Teğmen dk. 80), Samet Mermer, Egemen Polat (Şahin Efe Çalık dk. 90), Mustafa Erginer, İsmail Aydoğdu, İsmail Efe

Goller: Oğuzhan Yalçın (dk. 68), Resul Ekrem Turhan (dk. 90+5) (Döğerspor), İsmail Aydoğdu (dk. 38, 90) (Amaratspor)

Kırmızı kartlar: Yusuf Aydoğdu (dk. 66), Mehmet Ali Öncü (dk. 70) (Döğerspor), Mustafa Erginer (dk. 88) (Amaratspor) - KAYSERİ

