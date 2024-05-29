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Djokovic ve Sabalenka Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

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Teniste Fransa Açık turnuvasının üçüncü gününde Novak Djokovic ve Aryna Sabalenka ikinci tura çıktı. Djokovic, Pierre-Hugues Herbert'i 3-0 yenerek tur atladı. Sabalenka ise Erika Andreeva'yı 2-0 mağlup ederek ikinci tura geçti.

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde korta çıkan dünya klasmanının 1 numarası Sırp Djokovic, ilk turda Fransız Pierre-Hugues Herbert ile karşılaştı.

Toplam 2 saat 31 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenen son şampiyon Djokovic, tur atladı.

7 numaralı seribaşı ve son iki yılın finalisti Norveçli Casper Ruud, Brezilyalı Felipe Meligeni Alves'i 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Sabalenka'ya 68 dakika yetti

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Belaruslu Sabalenka, 1 saat 8 dakika süren maçta Rus Erika Andreeva'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

4 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Belçikalı Greet Minnen'i, 7 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng de Fransız Alize Cornet'yi 2-0 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.

Kaynak: AA / Spor

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