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Djalma'nın Oğuz'a müdahalesinde sarı kart çıkmalımıydı? Bütün yorumcular aynı fikirde birleşti

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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçın hakem kararları, beIN Trio ekibi tarafından değerlendirildi. Djalma'nın Oğuz'a yaptığı müdahalede kart çıkıp çıkmaması konusu tartışıldı. Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, müdahalenin sarı kart gerektirdiğini belirtti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı yöneten hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi.

KART ÇIKMAMIŞTI

Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Oğuz Aydın'a yapılan müdahale sonrasında kırmızı kart bekledi. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonun ardından kendisine itiraz eden En-Nesyri ve teknik sorumlu Salvatore Foti'ye sarı kart gösterdi.

Djalma'nın Oğuz'a müdahalesinde kart çıkar mıydı?

Bülent Yıldırım : Hep söylediğimiz bir şey var, topla oynamış olmak hareketin sonuçlarından sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Topu vurduktan sonra daha küçülme şansı varken, evet amacı vurmak değildi, Oğuz da oraya doğru ivmelenmişti. Ben sarı kart diyorum. Bu uzattığı ayak, rakibinin suratına gelse kırmızı kart olur. Bu haliyle kesinlikle sarı kart gerekiyor. Topa vurdum diye ayağınızı orada bırakamazsınız.

Deniz Çoban : Yardımcı hakem verdirtti. Hocam bu harekette oyuncu geliyor, ayak gidiyor. Bu kalkan ayak inecektir diye bir şey icat ettiler. IFAB'ın sayfasında duruyor. Oyuncu topla oynadıktan sonraki hamlelerinden sorumludur. Ben oradaki ifadeyi doğru kabul ediyorum. Minimum faul. Bence sarı kart ama oyun devam ediyor.

Bahattin Duran: Ayağını çekebilir mi topa vurduktan sonra, çekme gayretinde mi? Bu sarı kart.

Djalma'nın Oğuz'a müdahalesinde sarı kart çıkmalımıydı? Bütün yorumcular aynı fikirde birleşti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Fenerliler öyle bir yaygara kopardılar ki, devamlı hakemle oynama, hakemi etki altına alma. İkili mücadelelerde devamlı yere yatıp faul almalar. Özellikle ilk yarı Göztepe futbol dersi verdi ve ezdi Feneri. İkinci yarı kırılma anı 1-1 oldu. İnanınca oluyor demek. Tebrik etmek lazım strateji ve şansı iyi değerlendiren kazandı.

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Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

ilk yarı şikebahçeye ders veren gözgöz biraz becerikli olsaydı ilk yarıda maçı zaten koparmıştı. ilk gol defans hatası hele üçüncü golde kaleci topa bile yukselmek istemedi. bir de yapı mapıdan bahsediler bu 7bliler.

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