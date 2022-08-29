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Diyarbekirspor moralli başladı

Spor Haberleri

Diyarbekirspor moralli başladı

2. Lig Kırmızı Grup'ta tesis krizi nedeniyle yaz döneminde sıkıntılı bir süreç yaşayan Diyarbekirspor'a aradığı moral ligin ilk maçında elde edilen galibiyetle geldi.

2. Lig Kırmızı Grup'ta tesis krizi nedeniyle yaz döneminde sıkıntılı bir süreç yaşayan Diyarbekirspor'a aradığı moral ligin ilk maçında elde edilen galibiyetle geldi.

Uşakspor karşısında 90 dakika boyunca galibiyet arayan ancak girdiği bir çok net pozisyonundan yararlanamayan yeşil-kırmızılı takımın imdadına 90+7'inci dakikada geçen sezonun etkili isimlerinden Cihan Aydın yetişti. Forvetlerin yapamadığını yapan genç oyuncu ceza alanına yapılan ortada kafayla topu ağlara yollayarak 3 puanı getirdi.

Golün ardında büyük sevinç yaşayan yeşil-kırmızılılar, son düdükten sonra sahayı bayram yerine çevirdi. Birlikte galibiyeti kutlayan teknik heyet ve futbolcular, iyi bir sezon geçirmek için bunun devamını getirme sözü verdi.

Teknik Direktör Ender Alkan, çok önemli bir başlangıç yaptıklarını dile getirerek ortaya konulan iyi mücadele nedeniyle futbolcularını tebrik etti.

Yeni transferlerin takıma uyumu da sevindirdi. Takımın gelecek adına umut vermesi yüzleri güldürdü.

Diyarbekirspor, ikinci hafta karşılaşmasında 4 Eylül Pazar günü deplasmanda Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cihan Aydın Uşakspor Spor Haberler

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