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Diyarbakırlı Taraftardan Mauro Icardi'ye Destek Şarkısı

Diyarbakırlı Taraftardan Mauro Icardi'ye Destek Şarkısı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, sakat olan Mauro Icardi'ye destek olmak için bir şarkı söyledi. Keskinkılınç, evini sarı-kırmızı renklere boyayarak Icardi'ye olan sevgisini gösterdi.

Diyarbakırlı fanatik Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye söylediği şarkıyla destek oldu.

Sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye, Diyarbakır'dan destek geldi. Son dönemde ailesiyle de sıkıntılar yaşayan Icardi'ye, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, söylediği şarkıyla destek oldu.

İnşaat ustası Keskinkılınç, Galatasaray ve Mauro Icardi sevgisinden dolayı evini sarı-kırmızıya boyamış, üzerine de Icardi yazmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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