Diyarbakırlı Kareteci Mehmet İçen, Marmara Cup'ta İkincilik Elde Etti

Diyarbakırlı kareteci Mehmet İçen, 22 ülkeden sporcunun katıldığı Marmara Cup'ta +52 kiloda ikinci oldu.

İçen, İstanbul'da 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılan, 22 ülkeden karetecilerin katıldığı müsabakada, +52 kiloda ikincilik elde etti. Milli Antrenör Davut Kaya, Marmara Cup şampiyonasına Mehmet'le aylar öncesinden hazırlanmaya başladıklarını söyledi. Kaya, "Haftanın 7 günü günde 2 antrenman yaparak. Yorucu bi tempoda çalıştık . Çok şükür emeğimizin karşılığını aldık. Bundan sonra çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Her zaman başarmak için mücadele edeceğiz" dedi - DİYARBAKIR