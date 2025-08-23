Diyarbakırlı Kareteci Mehmet İçen, Marmara Cup'ta İkincilik Elde Etti

Diyarbakırlı Kareteci Mehmet İçen, Marmara Cup'ta İkincilik Elde Etti
Diyarbakır'dan kareteci Mehmet İçen, İstanbul'da düzenlenen Marmara Cup'ta +52 kiloda ikincilik elde ederek başarılı bir performans sergiledi.

Diyarbakırlı kareteci Mehmet İçen, 22 ülkeden sporcunun katıldığı Marmara Cup'ta +52 kiloda ikinci oldu.

İçen, İstanbul'da 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılan, 22 ülkeden karetecilerin katıldığı müsabakada, +52 kiloda ikincilik elde etti. Milli Antrenör Davut Kaya, Marmara Cup şampiyonasına Mehmet'le aylar öncesinden hazırlanmaya başladıklarını söyledi. Kaya, "Haftanın 7 günü günde 2 antrenman yaparak. Yorucu bi tempoda çalıştık . Çok şükür emeğimizin karşılığını aldık. Bundan sonra çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Her zaman başarmak için mücadele edeceğiz" dedi - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
