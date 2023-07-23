Diyarbakırlı Görme Engelli Sporcu Dünya Şampiyonasına Katılacak

DİYARBAKIRLI görme engelli milli sporcu Mehmet Emin Erdoğan (42), 5-7 Temmuz tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda birinci olarak İngiltere'de düzenlenecek olan Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ağustosta düzenlenecek yarışmaya öğrencileriyle birlikte hazırlanan Erdoğan, 'Gençlerimiz 4 duvar arasında oturmasınlar. Spor yapsınlar. Görme engelli sporcu kardeşlerim benimle beraber spora geliyorlar. Ben de onlarla hem antrenmanımı yapıyorum hem de ders veriyorum. Bu da bize mutluluk veriyor' dedi.

Diyarbakır'da 7 çocuklu ailenin tek oğlu Mehmet Emin Erdoğan, 3 yaşındayken kızamık hastalığı nedeniyle bir gözünü kaybetti. Maddi imkansızlılar nedeniyle okula gidemeyen Erdoğan, 10 yaşından itibaren ailesinin geçimini sağlamak amacıyla çeşitli işlerde ve hamallık yaparak çalıştı. Erdoğan, 2005 yılında hamallık yaparken kendisini keşfeden bir beden eğitimi öğretmenin tavsiyeleri üzerine halter sporuna başladı. İlk turnuvasına Amasya'da çıkan Erdoğan, 130 kilo kaldırarak Türkiye birincisi oldu ve milli takıma seçildi. Erdoğan, 2006 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Prag kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda birinci, 2007 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda da ikinci oldu.

2021'DE GÜRCİSTAN'DAKİ DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI'NDA BİRİNCİ OLDU'

Kendisi gibi engelli bireylerin toplama kazandırılması için 2015 yılında, belediyenin de desteğiyle Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nü kurdu. Lise mezunuyken 2013 yılında devletin engelli bireylere yönelik yaptığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girerek, memur olarak Diyarbakır'ın Silvan ilçesine atandı. Aynı tarihlerde üniversite sınavına giren Mehmet Emin Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük bölümünü kazandı. Buradaki eğitimini tamamlayan Erdoğan 2020 yılında Beden Eğitimi Öğretmeni olarak Kavaklıbağ Ortaokulu'na atandı. Bugüne kadar 100'e yakın sporcu yetiştiren Erdoğan, çeşitli spor dallarında milli sporcular ve Türkiye, Avrupa ve Dünya birincileri çıkardı. Halen aktif olarak kulüp başkanlığı ve öğretmenlik yapan Erdoğan, 2021 yılında Gürcistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda toplamda 400 kilo kaldırarak dünya birincisi oldu. Erdoğan, Mersin'de 5-7 Temmuz tarihleri arasında yapılan Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyona'sına katılıp 67 kiloda birinci olarak 18-28 Ağustos'ta İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek olan Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

'ÖĞRENCİLERİMLE ANTRENMAN YAPIYORUM, BANA İLHAM KAYNAĞI OLUYOR'

Yetiştirdiği öğrencileriyle birlikte müsabakalara hazırlanan Mehmet Emin Erdoğan, '5-7 Temmuz tarihleri arasında Mersin'de Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası düzenlendi. Biz de Diyarbakır'dan 12 sporcuyla Diyarbakır'ı temsil ettik. Kupa sıralamasında Türkiye 2'ncisi olduk. Ben de 67 kilogramda Türkiye 1'incisi olarak milli takıma seçildim. Hem kendim çalışıyorum hem de öğrencilerimi çalıştırıyorum ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. 18-28 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'na bir Diyarbakırlı olarak ülkemizi temsil edeceğim. İnşallah ülkemizi bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşarım. Gençlerimiz 4 duvar arasında oturmasınlar. Spor yapsınlar. Görme engelli sporcu kardeşlerim benimle beraber spora geliyorlar. Ben de onlarla birlikte hem antrenmanımı yapıyorum hem de onlara ders veriyorum. Bu da bize mutluluk veriyor. Hem onlara hem de benim için ilham kaynağı oluyor' dedi.

'HOCAMIZIN BAŞARILARINI GÖRDÜKÇE SPORA OLAN HEVESİMİZ ARTIYOR'

Kursa gelen Şehit Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Gülcan Demirtuyi (14), Erdoğan'ın başarılarını gördüklerinde spora olan heveslerinin artığını belirterek, '5-7 Temmuz arası Mersin'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonasına katıldık. Bench Prees'te Türkiye 1'incisi oldum. Hocamız da kendi kategorisinde katıldı. Kendisi de bize örnek oluyor. Biz onun yolunda yürüyoruz. O bize iyi bir ilham kaynağı. Onun başarılarını gördükçe bizim spora olan hevesimiz artıyor. Hocamızın başarılarını gördükçe kendi kendimize 'Hocamız yapıyorsa biz de yapabiliriz' diyoruz. Onun izinden gidiyoruz. Hocamız gibi şampiyonluklar elde etmek istiyoruz. Hocamız ağustos ayında İngiltere'ye Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'na katılacak. Biz de dünya şampiyonasına gidecek olana hocamızla birlikte burada ona hem destek için hem de hocamızla antrenman yaparak yarışmalara hazırlanıyoruz? diye konuştu. (DHA)