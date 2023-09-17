Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü Karate Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü mili karate sporcusu Sena Kızılaslan, İsviçre Basel Open Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kızılaslan, ayrıca 2 bronz madalya daha kazanarak bir ilke imza attı.

Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü mili karate sporcusu Sena Kızılaslan, İsviçre Basel Open Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

İsviçre'nin Basel kentinde 16-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası'nda üç ayrı kategoride yarışan Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü mili sporcusu Sena Kızılaslan, 1 altın madalya ve 2 bronz madalya kazanarak ikinci kez bir ilke daha imza attı.

Yaklaşık 40 günde yapılan ulusal ve uluslararası karate şampiyonları gibi büyük organizasyonda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazanılmasının ardından Diyarbakır karate spor tarihinde bir ilki başardı.

Elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirten Sena Kızılaslan, kendisine destek veren TFF 2. Lig ekibi Diyarbekirspor yönetim kuruluna ve Feyzi İlhanlı'ya teşekkür etti. - DİYARBAKIR