Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Bilardocu Sporculara Destek Veriyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Yenişehir Belediyesi sporcu ve antrenörlere destek olmaya devam ediyor. Bu kez bilardocu sporculara ekipman ve malzeme desteği sağlandı.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, ilçede yerel sporcuların yeteneklerinin geliştirilmesi ve sporun yaygınlaştırılması amacıyla sporcu ve antrenörlere destek olmaya devam ediyor.

Yenişehir ilçesinde tüm spor branşlarına yönelik desteklerini sürdüren, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, bu kez bilardocu sporcular ile antrenörlerine, ekipman ve malzeme desteği verdi. Bilardocu sporculara theory Istaka dibi (radial), Theory zonar şaft (radial), monstar yeşil (uç medium), Theory eldiven, takoz ve tebeşir, eşofman ve formaların dağıtımında konuşan Kaymakam Beşikci, Diyarbakır'ın bilardo sporunda özel bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Diyarbakır'ın bilardo sporu açısından özel bir yere sahip olduğunu belirten Beşikci "Diyarbakır, bilardo sporu açısından özel bir yere sahip olarak biliniyor. Dünya Artistik Bilardo Şampiyonu yetiştirmiş bir il olarak, bilardo sporu oldukça önemli bir geleneğe sahip. Bu geleneği sürdüren isimlerden biri ise, dünya şampiyonumuz Hacı Arap Yaman. Türkiye genelinde lisanslı 15 bin bilardo sporcusu bulunurken, Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü, bu sporcular içindeki önemli yeteneklere sahip. Kulübümüzün sporcuları Vedat Yılmaz Türkiye 13'üncüsü, Kenan Tan Türkiye 79'uncusu, Caner Durdu Türkiye 82'ncisi ve Baran Suna Türkiye 270'incisi olarak, Türkiye Bilardo Şampiyonası 2. Ayak Etabını başarıyla tamamlamıştır" dedi.

Lisanslı sporculara gönüllü eğitim de verildiğini aktaran Beşikci "Kulüp Üçüncü Kademe Antrenörü Baran Suna'nın önderliğinde, 10 ila 55 yaşları arasındaki lisanslı sporculara gönüllü eğitim veriliyor" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR