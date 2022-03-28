Diyarbakır karatede 7 sporcuyla finallerde

DİYARBAKIR (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 26- 27 Mart tarihleri arasında Adıyaman'da düzenlenen karate yarı final müsabakasında Diyarbakır temsilcileri 1 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya alarak turnuvayı tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26-27 Mart 2022 tarihleri arasında Adıyaman Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda yapılan okullar arası Minik Yıldızlar Karate grup müsabakası yarı finalleri son buldu. Müsabakalara 17 ilden 142 kız, 156 erkek sporcu olmak üzere toplamda 298 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Müsabakada dereceye giren Diyarbakırlı sporcular Merve Kazan, gümüş madalya kazanırken, Nisa Nur Topuz, Velat Behrem Akıl, Cemal Cengiz, İzzet Aslan, Muhammed Aslan ve Demhat Yalabuz bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporcular Antalya'da yapılacak olan Türkiye Finallerinde Diyarbakır'ı temsil edecek.

Diyarbakır Karate İl Temsilcisi ve Türkiye Karate Milli Takım Antrenörü Ahmet Yazar, müsabakaların zorlu ve çekişmeli geçtiğini söyledi. Yazar, "Yarı finallerde dereceye girerek kazanan ve Türkiye finallerine adlarını yazdıran 7 sporcu kardeşimi kutlamak isterim. Diyarbakır'da Kata ve Kumite dallarında toplamda 20'e yakın sporcu ile katılım sağladık. Dereceye giren sporcu kardeşlerimiz Antalya'da yapılacak olan Türkiye Okullar arası Minik Yıldızlar Şampiyonasında hem ilimizi hem de kendi okudukları okulları temsil edecek" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor