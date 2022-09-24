Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 22 bin genç yaz spor okulları ve gençlik kamplarında buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Gençler Ligi Turnuvası'nın kapanışına katılarak gençlere madalya ve katılım belgelerini takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliğiyle Diyarbakır'da U14 Gençlik Futbol Turnuvası düzenlendi.

Vali Ahmet Cemil Serhadlı Spor Tesisinde gerçekleştirilen turnuvada, 26 takım ve 352 sporcu mücadele etti. 106 müsabakanın oynandığı turnuvada tüm sporcular ve antrenörlere madalya ve katılım belgesi verildi.

Vali Ahmet Cemil Serhadlı Spor Tesisinde düzenlenen törende konuşan Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla geleceğe sporla hazırlanan sağlıklı bir nesil yetiştirme gayretinde olduklarını söyledi.

Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi'nin yaz aylarında Yaz Spor Okulları ve Uyanış Gençlik Kampında 22 bin genci spor ve etkinliklerle buluşturduklarını ifade etti.

Diyarbakır'ın her köşesinde spor sahası, spor salonu, yüzme havuzu yapmak için gayret içerisinde olduklarını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

İçinde bulunduğumuz Bağlar ilçesinde de yeni sahalarımız, kapalı spor salonumuz ve yüzme havuzumuz inşallah yakın dönemde ihaleye çıkıyor ve önümüzdeki yıl hazır hale getirilmiş olacak. Sizler böyle sporla uğraştıkça, güzel ahlakla, güzel düşüncelerde bulundukça biz sizlerin emrinizde olacağız. Geleceğinizin daha güzel olması daha güzel bir Bağlar, daha güzel bir Sur, daha güzel bir Diyarbakır, daha yaşanabilir bir dünya için, sizler için gayret edeceğiz. Sizin gibi pırıl pırıl bir nesil Diyarbakır'ı ve ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacak."

Çiftçi, konuşmasının ardından sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek madalya ve katılım belgelerini takdim etti. - DİYARBAKIR