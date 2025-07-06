Diyarbakır'da Emniyet Müdürü Fatih Kaya 5. Dan'a Terfi Etti

DİYARBAKIR'da düzenlenen 2025 yılı Dan sınavlarının son etabında İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, karatede 4'üncü Dan seviyesinden 5'inci Dan'a terfi etti.

Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet programı kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen Dan sınavlarının son etabı yoğun katılımla devam ediyor. Yaklaşık 60 sporcunun yer aldığı sınav ve seminer programı ilgi görürken, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da 4'üncü Dan seviyesinden 5'inci Dan'a yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Hayrettin Hamurcu, Levent Aydemir ve Osman Fatih Besteci, Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı tebrik etti. Kaya'nın bu başarısının karate camiasına ve sınavlara katılan sporculara ilham kaynağı olduğu belirtildi.