Diyarbakır'da Doğa Sporları Festivali düzenlendi

Eğil Belediyesi ve Nebiler Vadisi Yerel Eylem Grubu Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği festivalde bisiklet sporları, dalış, kano, yamaç paraşütü ve dağcılık dernekleri sporcuları gösteri yaptı. Hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle paraşüt uçuşları yapılamadı.