Diyarbakır'da Atıl Alan Çok Amaçlı Parka Dönüştürüldü

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, yıllardır atıl durumda bulunan 29 bin metrekarelik alanı çok amaçlı parka dönüştürdü.

Bağcılar Mahallesi Yeni Hal karşısında yer alan 29 bin metrekareden oluşan park projesi, Bağlar Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Park projesinde çocuk oyun alanları, futbol sahası, fitness salonu, piknik ve dinlenme alanları gibi özellikler yer alıyor.

Parkın çok amaçlı modern bir projeye çevrilmesi yönünde vatandaşlardan gelen talep olduğunu söyleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, titiz çalışma ile projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Beyoğlu, "Bu bölgede buna ihtiyaç vardı. Vatandaşlarımızın böyle bir talebi vardı. Güzel bir proje ile bunu başardık. İlçemize ve halkımıza nefes aldıran, huzur veren bir proje olduğu için biz de mutlu olduk" dedi. - DİYARBAKIR