Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - Van Büyükşehir Belediyesi: 55-27

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi (DBB) Spor Hentbol Erkek Takımı, 2'nci Lig resmi müsabakalarında karşılaştığı Van Büyükşehir Belediyesi takımını 55-27 mağlup etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan DBB Hentbol Erkek Takımı, Van Büyükşehir Belediyesi Hentbol Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Kayapınar İlçesi'nde Şehit Polis Gülser Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, DBB Hentbol Takımı, rakibi Van Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımını 55-27 yenerek grup maçlarında mağlubiyet almadan yoluna devam etti. Resmi müsabakalarında 6'da 6 yapan DBB Hentbol Takımı grubu lider olarak tamamladı.