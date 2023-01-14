Dış sahada işler yolunda gitmiyor! Beşiktaş, deplasmanda galibiyete hasret kaldı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın deplasman maçlarında almış olduğu sonuçlar dikkatlerden kaçmıyor. Siyah-beyazlılar, çıktığı son 3 deplasman mücadelesinden sadece 1 alabildi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 29 puan toplayarak 5. sırada yer alan Beşiktaş, Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi.

SON GALİBİYETİNİ 9. HAFTADA ALDI

Siyah-beyazlılar Lig'deki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresun karşısında aldı. Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Hatayspor ve G.Saray'a yenilen siyah-beyazlılar, G.Antep ile berabere kaldı.

KONYASPOR'A KONUK OLUYORLAR

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak siyah-beyazlılar rakibine üstünlük kurarak dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Şenol Güneş'in öğrencileri ayrıca ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor.