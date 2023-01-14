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Dış sahada işler yolunda gitmiyor! Beşiktaş, deplasmanda galibiyete hasret kaldı

Spor Haberleri

Dış sahada işler yolunda gitmiyor! Beşiktaş, deplasmanda galibiyete hasret kaldı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın deplasman maçlarında almış olduğu sonuçlar dikkatlerden kaçmıyor. Siyah-beyazlılar, çıktığı son 3 deplasman mücadelesinden sadece 1 alabildi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 29 puan toplayarak 5. sırada yer alan Beşiktaş, Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi.

SON GALİBİYETİNİ 9. HAFTADA ALDI

Siyah-beyazlılar Lig'deki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresun karşısında aldı. Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Hatayspor ve G.Saray'a yenilen siyah-beyazlılar, G.Antep ile berabere kaldı.

KONYASPOR'A KONUK OLUYORLAR

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak siyah-beyazlılar rakibine üstünlük kurarak dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Şenol Güneş'in öğrencileri ayrıca ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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