Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu

Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
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Hollanda 2. Lig ekibi FC Dordrecht, Hollandalı teknik direktör Dirk Kuyt ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu sıralar teknik direktörlük kariyerine devam eden Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oluyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Geride bıraktığımız sezonu Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Beerschot'ta geçiren Dirk Kuyt, Hollanda 2. Lig ekiplerinden FC Dordrecht ile anlaşmaya vardı. Kuyt'ın yeni takımı ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı aktarıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık kariyerine Feyenoord U19 takımında başlayan Kuyt, sırasıyla ADO Den Haag ve Beerschot takımlarında görev aldı. 44 yaşındaki Kuyt, son görev yaptığı Beerschot ile maç başına 1.02puan ortalaması yakalamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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