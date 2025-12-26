Haberler

Diogo Jota'nın çocukları Wolverhampton maçı öncesinde maskot olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trafik kazasında hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın çocukları, yarın Anfield Road Stadı'nda oynanacak Liverpool-Wolverhampton maçının maskotları olacak. Jota'nın ailesi, kulüp tarafından özel olarak davet edildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın çocukları, İngiltere Premier Lig'de yarın oynanacak Liverpool-Wolverhampton maçının maskotları arasında yer alacak.

Jota'nın formalarını giydiği Liverpool ve Wolverhampton takımları temmuz ayındaki trafik kazasından bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek.

Liverpool Kulübü, Anfield Road Stadı'ndaki mücadeleye Jota'nın ailesini özel olarak davet ederken, Portekizli futbolcunun iki çocuğu Dinis ve Duarte, maç öncesinde oyuncularla birlikte sahaya çıkacak.

Jota'nın ailesi, Liverpool'un ağustos ayında Bournemouth ile oynadığı sezonun açılış maçına davet edilmiş ve saygı duruşunun ardından tribünde "DJ 20" ve "AS 30" yazan koreografiler oluşturulmuştu. Dünyaca ünlü Kop tribününde de "Rute, Dinis, Duarte, Mafalda. Anfield her zaman sizin eviniz olacak" yazılı pankart açılmıştı.

28 yaşındaki Portekizli futbolcu, temmuz ayında İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile yaşamını yitirmişti.

Jota'nın anısına 20 numaralı formayı emekliye ayıran Liverpool, Anfield Road'da bir anıt heykel dikilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı
Yargıtay'ın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklanıyor

Açıklanması an meselesi! İşte adayların sonuçları öğreneceği adres