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Dinlenip dinlenip gol attılar! Dünya Kupası'nın en farklı galibiyeti İspanya'dan

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Dinlenip dinlenip gol attılar! Dünya Kupası'nın en farklı galibiyeti İspanya'dan

2022 Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetini İspanya aldı. E Grubu'ndaki maçta İspanya, Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla mağlup etti. İspanya, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvanın bir maçında 7 gol attı.

İspanya'nın yeni jenerasyonu gümbür gümbür geliyor. E Grubu'ndaki karşılaşmada İspanya, Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla mağlup etti. İspanya, turnuvanın favorilerine gözdağı verdi.

İLK YARIDA 3 FARK

İspanya, 11'de Dani Olmo perdeyi açtı. Asensio 21'de skoru 2-0'a getirdi. 31'de ise Ferran Torres, ilk yarıda penaltıdan son sözü söyledi.

Dinlenip dinlenip gol attılar! İspanya, Dünya Kupasın'da en farklı galibiyeti aldı

ŞOV DEVAM ETTİ

İkinci yarı da golle başladı. 54'te Ferran Torres, İspanya'yı 4-0'a taşıdı. 74'de Gavi 5. golü kaydetti. 90'da Carlos Soler 6. golü attı ama baç böyle bitmedi. Uzatma anlarında Morata sahneye çıktı ve son sözü söyledi. İspanya maçı 7-0 kazandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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