Dinlenip dinlenip gol attılar! Dünya Kupası'nın en farklı galibiyeti İspanya'dan

2022 Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetini İspanya aldı. E Grubu'ndaki maçta İspanya, Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla mağlup etti. İspanya, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvanın bir maçında 7 gol attı.