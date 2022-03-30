Dinlenip dinlenip gol attılar! Haaland resmen günah çıkardı

Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek Haaland, Ermenistan maçında adeta günah çıkardı. Norveç, sahasında Ermenistan'ı 9-0'lık skorla mağlup etti.

SÖRLOTH DA COŞTU

Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth ve Haaland, Ermenistan'a karşı duble yaptı. Norveç'in bir diğer yıldızı Joshua King hat-trickle maça damga vurdu. Diğer goller Daehli ve Thorstvedt'ten geldi.

FRENE BASMADILAR

Norveç Milli Takımı, ilk yarıda 10 kişi kalan rakip karşısında hiç frene basmadı. Yakaladıkları her pozisyonu değerlendirdiler.