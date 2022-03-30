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Dinlenip dinlenip gol attılar! Haaland resmen günah çıkardı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Dünya Kupası'na katılamayan Norveç, Ermenistan'a gol oldu yağdı. Ermenistan'ı 9-0 gibi bir skorla mağlup eden Norveç'te Sörloth, Joshua King ve Erling Haaland şov yaptı.

Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek Haaland, Ermenistan maçında adeta günah çıkardı. Norveç, sahasında Ermenistan'ı 9-0'lık skorla mağlup etti.

Dinlenip dinlenip gol attılar! Haaland resmen günah çıkardı

SÖRLOTH DA COŞTU

Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth ve Haaland, Ermenistan'a karşı duble yaptı. Norveç'in bir diğer yıldızı Joshua King hat-trickle maça damga vurdu. Diğer goller Daehli ve Thorstvedt'ten geldi.

Dinlenip dinlenip gol attılar! Haaland resmen günah çıkardı

FRENE BASMADILAR

Norveç Milli Takımı, ilk yarıda 10 kişi kalan rakip karşısında hiç frene basmadı. Yakaladıkları her pozisyonu değerlendirdiler.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Alexander Sörloth, Dünya Kupası, Ermenistan, Norveç, Spor, Haberler

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