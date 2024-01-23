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Dinamo Zagreb'in hocası Fenerbahçe'den istedikleri futbolcunun adını verdi: Görüşüyoruz

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Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, katıldığı basın toplantısında Fenerbahçe'den Ryan Kent'i istediklerini açıkladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Ryan Kent için Dinamo Zagreb cephesinden açıklama geldi. Hırvat ekibinin hocası, Kent'i takıma kazandırmak için sarı-lacivertlilerle görüşmelere başladıklarını belirtti.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Dinamo Zagreb'in hocası Sergej Jakirovic basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ryan Kent transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Kent, Avrupa seviyesinde bir oyuncu. Transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi göreceğiz." dedi.

Dinamo Zagreb'in hocası Fenerbahçe'den istedikleri futbolcunun direkt adını verdi: Görüşüyoruz

3 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta boy gösterdi. 27 yaşındaki İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dinamo Zagreb Ryan Kent Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Netherill:

bu adamın değerini bilemedik ya hayırlısı bakalım.

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