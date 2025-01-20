Dinamo Kiev, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Dinamo Kiev, antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Sakat oyuncuların bulunması dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
RAMS Park'ta teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.
Topla yapılan ısınmanın ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, idmana top kapma çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerine duruldu.
Ukrayna ekibinde sakatlıkları bulunan savunma oyuncusu Denys Popov ile orta saha Volodymyr Brazhko, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray-Dinamo Kiev müsabakası, yarın saat 18.30'da RAMS Park'ta oynanacak.