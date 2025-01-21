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Dinamo Kiev, Galatasaray ile Berabere Kalarak İlk Puanını Aldı

Dinamo Kiev, Galatasaray ile Berabere Kalarak İlk Puanını Aldı
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UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev, Galatasaray deplasmanında 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk puanını elde etti. Maçta her iki takım da önemli anlar yaşarken, Dinamo Kiev 3 gol atarak dikkat çekti.

Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk puanını Galatasaray deplasmanında 1-1 berabere kalarak aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Geriden gelerek maçı beraberlikle tamamlayan Ukrayna ekibi, Avrupa Ligi'ndeki ilk puanını elde etti. Karşılaşma öncesinde Avrupa Ligi'nin bu sezon 1 golle en az gol atan takımı olan Dinamo Kiev, sarı-kırmızılılar karşısında 3 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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