Dinamo Kiev-Fenerbahçe mücadelesinin oynanacağı yer belli oldu - Haberler

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Dinamo Kiev-Fenerbahçe mücadelesinin oynanacağı yer belli oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Dinamo Kiev-Fenerbahçe mücadelesinin oynanacağı yer belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Ukrayna'daki savaştan dolayı ise mücadele Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde Dinamo Kiev ile eşleşti. Ukrayna'nın içinde bulunduğu savaştan ötürü başka bir ülkede oynanması zorunlu olan mücadelenin yeri belli oldu.

POLONYA'NIN LODZ ŞEHRİNDE OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanacak 2. Ön Eleme Turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba saat 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Haberler

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