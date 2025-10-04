Haberler

Din Görevlileri Arasında Dostluk Maçı Düzenlendi

Emirdağ ve Eskişehir Çifteler İlçe Müftülükleri arasında gerçekleştirilen dostluk maçı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirirken, sporun kaynaştırıcı yönünü de ortaya koydu.

'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri çerçevesinde; Emirdağ Müftülüğü ile Eskişehir Çifteler İlçe Müftülüğü din görevlileri dostluk maçı gerçekleştirdi.

Dostluk maçı etkinliğinde; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygular pekiştirildi. Centilmence geçen karşılaşmada renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar; hem sporun kaynaştırıcı yönünü yaşadı hem de haftanın manevi atmosferini sahaya taşıdı. Maç sonunda her iki kurumdaki din görevlileri, buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
