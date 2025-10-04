Din Görevlileri Arasında Dostluk Maçı Düzenlendi

'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri çerçevesinde; Emirdağ Müftülüğü ile Eskişehir Çifteler İlçe Müftülüğü din görevlileri dostluk maçı gerçekleştirdi.

Dostluk maçı etkinliğinde; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygular pekiştirildi. Centilmence geçen karşılaşmada renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar; hem sporun kaynaştırıcı yönünü yaşadı hem de haftanın manevi atmosferini sahaya taşıdı. Maç sonunda her iki kurumdaki din görevlileri, buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR