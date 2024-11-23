Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi
Kayserispor'un Fenerbahçe önündeki ikinci golünü atan Dimitrios Kolovetsios, sarı-kırmızılı takımdaki 4 golünün 3'ünü sarı-lacivertlilere atmış oldu. Yunan stoper, ligdeki son golünü 7 Kasım 2021'de yine Fenerbahçe'ye atmıştı.
Kayserispor Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 6-2 kaybetti. Sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü atan Dimitrios Kolovetsios, sarı-lacivertlilere karşı ilginç bir seri yakaladı.
4 GOLÜNÜN 3'Ü FENERBAHÇE'YE
33 yaşındaki Yunan stoper, Süper Lig kariyerinde Kayserispor formasıyla 4 gol atarken bu gollerin 3'ünü Fenerbahçe ağlarına göndermiş oldu. Kolovetsios, bir önceki golünü yine Fenerbahçe ağlarına göndermişti.
Kolovetsios'un golleri şu şekilde;
- 16 Ocak 2021 (Gaziantep FK-Süper Lig)
- 7 Kasım 2021 (Fenerbahçe-Süper Lig)
- 6 Nisan 2023 (Fenerbahçe-Türkiye Kupası)
- 23 Kasım 2024 (Fenerbahçe-Süper Lig)