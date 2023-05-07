- Dilaver Mutlu : "İstediğimizi aldık"

İZMİR - Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Altınordu maçının ardından, "Ligde kaldık mutluyuz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Altay, konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Öncelikle Denizlispor'un genç oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Biz de bizim ihtiyacımız olanı aldık. Çok şükür diğer maç sonuçlarıyla da ligde kaldık. Bundan sonrası yönetimin işi ayrıca tüm takımı da tebrik ediyorum" diye konuştu.