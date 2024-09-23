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Dila Nur Kaya, 12 Yaş Tenis Turnuvası'nda Birinci Oldu

Dila Nur Kaya, 12 Yaş Tenis Turnuvası'nda Birinci Oldu
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Afyonkarahisarlı genç tenisçi Dila Nur Kaya, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 12 Yaş Tenis Turnuvası'nda 6-B grubunda birincilik elde etti. Turnuva, genç yeteneklerin performanslarını sergilediği önemli bir organizasyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 12-15 Eylül tarihlerinde Antalya Lara Tenis Kulübü'nde düzenlenen 12 Yaş Tenis Turnuvası'nda Afyonkarahisarlı Dila Nur Kaya, 6-B grubunda birincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 12-15 Eylül tarihlerinde Antalya Lara Tenis Kulübü'nde düzenlenen 12 Yaş hafta sonu Tenis Turnuvası, genç yeteneklerin performanslarını sergilediği önemli bir organizasyon oldu. Turnuvaya katılan sporcular arasında Afyonkarahisarlı Dila Nur Kaya, gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Dila, 6-B grubunda birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Dila Nur Kaya, grup sıralama maçlarında da sergilediği performansla göz doldurdu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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