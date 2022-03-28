Dikkat sözleşmesi bitiyor! Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı 36 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdü

Kanada tam 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda. Son 2 sezonda attığı gollerle Kanada tarihinin en golcü futbolcusu olan Beşiktaşlı Cyle Larin, Jamaika karşısında da resital yaptı.

PERDEYİ AÇTI

Maçın 13. dakikasında Beşiktaşlı Larin, Kanada için gol perdesini açtı. Ardından Buchanan'ın attığı golde pay sahibi oldu. 62. dakikada oyundan çıktı. Beşiktaş'ın kaptanı Atiba da 62. dakikada oyuna dahil oldu. Kanada'nın diğer 2 golü son dakikalarda geldi.

BÜYÜK SEVİNÇ

13 maç sonunda 28 puana ulaşan Kanada, bitime 1 maç kala liderliği garantiledi. Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

EN GOLCÜSÜ

Larin, Kanada ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Kanada tarihinin en golcü futbolcusu olan Larin, Milli Takım'daki performansı ile parmak ısırtıyor. Elemelerde 15 maçta 13 gol kaydetti. Elemelerin en golcü futbolcusu oldu.

MUKAVELESİ BİTİYOR

Cyle Larin'in sezon sonu mukavelesi bitiyor. Siyah-Beyazlılar elini çabuk tutmazsa 26 yaşındaki golcü yuvadan uçabilir.