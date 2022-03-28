Dikkat sözleşmesi bitiyor! Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı 36 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdü
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Kanada Milli Takımı forması ile fırtına gibi esen Cyle Larin, ülkesini 36 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdü. Jamaika'yı 4-0 Kanada, 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Larin, 15 maçta attığı 13 golle elemelerin en golcü futbolcusu oldu.
Kanada tam 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda. Son 2 sezonda attığı gollerle Kanada tarihinin en golcü futbolcusu olan Beşiktaşlı Cyle Larin, Jamaika karşısında da resital yaptı.
Maçın 13. dakikasında Beşiktaşlı Larin, Kanada için gol perdesini açtı. Ardından Buchanan'ın attığı golde pay sahibi oldu. 62. dakikada oyundan çıktı. Beşiktaş'ın kaptanı Atiba da 62. dakikada oyuna dahil oldu. Kanada'nın diğer 2 golü son dakikalarda geldi.
13 maç sonunda 28 puana ulaşan Kanada, bitime 1 maç kala liderliği garantiledi. Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Larin, Kanada ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Kanada tarihinin en golcü futbolcusu olan Larin, Milli Takım'daki performansı ile parmak ısırtıyor. Elemelerde 15 maçta 13 gol kaydetti. Elemelerin en golcü futbolcusu oldu.
Cyle Larin'in sezon sonu mukavelesi bitiyor. Siyah-Beyazlılar elini çabuk tutmazsa 26 yaşındaki golcü yuvadan uçabilir.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022