Dikkat çeken istatistikler! Beşiktaş, İstanbulspor karşısında rekor kırdı

Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta çarpıcı istatistikler ortaya çıktı. Şenol Güneş'in öğrencileri en yüksek pas yüzdesi yakaladığı maçı oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Kara Kartal, Cenk Tosun'un kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan Siyah-Beyazlılar, 56'da Aboubakar'ın harika golüyle skoru 2-0'a getirdi. Lokilo 70'te farkı 1'e indirdi. Uzatma anlarında Redmond'ın harika golüyle maç 3-1 bitti. Beşiktaş, üst üste 3'üncü maçından galip ayrıldı.

ÇARPICI İSTATİSTİKLER

OPTA, Beşiktaş-İstanbulspor maçındaki çarpıcı istatistikleri paylaştı. Siyah-Beyazlılar, en fazla isabetli pas yaptığı maçını oynadı.

İşte öne çıkan istatistikler:

1- Beşiktaş, bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (583) ve en yüksek pas yüzdesi yakaladığı (%89.4) Süper Lig maçını İstanbulspor karşısında oynadı.

2- Beşiktaş ile İstanbulspor arasında oynanan son sekiz Süper Lig maçı da karşılıklı gollere sahne olurken; bu süreçte tarafların aldığı beş galibiyette skor 2-1'di. Bu kez skor 3-1 oldu.

2- İstanbulspor filelerine ceza sahası dışından iki gol gönderen Beşiktaş, Ocak 2021'den (3 vs Rizespor) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında bu bölgeden 2 ve üstü gol attı.

3- Aralık 2021'den (Suudi Arabistan Pro Lig) bu yana ilk kez üst üste üç lig maçında gol atan Vincent Aboubakar, Süper Lig'de Ekim 2016'dan (vs Antalyaspor) bu yana ilk kez seyircisi önünde ceza sahası dışı golü kaydetti.

5- Bu sezon en fazla Süper Lig maçının açılış golünü atan Beşiktaş oyuncusu olan Cenk Tosun (5), siyah-beyazlıların İstanbulspor karşısındaki ilk isabetli şutunda fileleri havalandırdı.

30- Süper Lig'de İstanbulspor filelerini ilk kez havalandıran Cenk Tosun, ilk lig maçına çıktığı Şubat 2011'den bu yana 30 ve üstü takıma gol atan dördüncü oyuncu oldu.

32 - Burak Yılmaz

31 - Muhammet Demir

30 - Cenk Tosun

30 - İlhan Parlak