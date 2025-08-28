Digor'da Modern Spor Kompleksi İnşaatı Sürüyor

Digor'da Spor Kompleski'nin yapımı sürüyor. Kaymakam Kahraman, Spor Kompleski'nda bir takım incelemelerde bulundu.

Kars'ın Digor ilçesine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından modern spor kompleksi kazandırılıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Digor, son teknoloji spor tesislerine kavuşarak gençlerin ve sporcuların gelişimine büyük katkı sağlayacak.

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, beraberindeki İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Serkan Yıldırım ile birlikte Spor Kompleski inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kahraman, daha sonra inşaatı gezerek çalışmaları yerinde gördü.

Öte yandan Digor'da yapılan Spor Kompleski'nin içerisinde; profesyonel standartlarda sentetik çim yüzeyli futbol sahası, çok amaçlı kapalı spor salonu, soyunma odaları, tribünler ve sosyal alanlar yer alacak. Kapalı spor salonu, basketbol, voleybol ve hentbol gibi farklı spor dallarına ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlandı.

"Gençlerin geleceği için önemli bir adım"

Öte yandan spor tesisi, sadece spor müsabakalarına değil, aynı zamanda gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönelmesine de katkı sağlayacak. 2026 yılında hizmete girmesi planlanan kompleks, Digor'daki spor kulüplerinin ve okul takımlarının antrenman ve maçlarını daha modern ve güvenli bir ortamda yapmalarına olanak tanıyacak. - KARS