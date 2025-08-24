Didem Yiğit, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 3. oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli açık su organizasyonlarından biri olarak kabul edilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Datça Open Water Swimming ekibi de yer alırken, Didem Yiğit isimli sporcu kendi yaş grubunda 3.'lük elde etti.

81 ülkeden 2 bin 800'den fazla sporcunun katıldığı yarışta yüzücüler, yaklaşık 6.5 kilometrelik parkurda Kanlıca'dan Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'na kulaç attı. Boğaz'ın güçlü akıntılarıyla mücadele eden sporcular arasında Datça'dan da önemli bir katılım oldu. Datça Open Water Swimming ekibinden Gülen Yıldırım, Güzel Yıldırım, Didem Yiğit, Ceyda Pekşen ve Erdem Armağan parkuru başarıyla tamamladı. Ekip üyelerinden Didem Yiğit, kendi yaş grubunda 3'lük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Datçalı sporcular, hem ilçelerini temsil etmenin gururunu yaşadıklarını hem de uluslararası arenada kulaç atmanın büyük bir deneyim olduğunu ifade ederek bir sonraki yarışta daha iyi dereceler elde edebilmek için şimdiden çalışmalara başladıklarını belirtti. - MUĞLA