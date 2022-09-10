Diagne, Fatih Karagümrük'e hayat verdi! Giresunspor son dakikada 3 puandan oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibine 1 puanı getiren golü 90+2. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

Fatih Karagümrük ile Giresunspor, Süper Lig'in 6. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

PERDEYİ BAJIC AÇTI

Karşılaşmanın 74. dakikasında Giresunspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Rijad Bajic, kaleci Viviano'yu geçemedi. Viviano'dan seken topu takip ederek tamamlayan 28 yaşındaki yıldız, topu bu sefer ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

DIAGNE, 1 PUANI GETİRDİ

Fatih Karagümrük ise Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ile, 90+2. dakikada beraberlik golünü buldu. 1-1 sona eren maçın ardından Fatih Karagümrük puanını 5, Giresunspor ise 7'ye yükseltti.