Diagne'den Fenerbahçeli Valencia'ya gözdağı: Gol atmaya devam etsin

Karagümrük'ün Sivasspor'u 4-3 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Mbaye Diagne, krallık yarışında zirvede olan Enner Valencia'ya meydan okudu. Diagne, "Gollerine devam etsin, ben geliyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, Sivasspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Hat-trick ile maça damga vuran Diagne, 1 de asist yaptı.

"BIRAKMAYACAĞIM"

21 maçta 14 gole ulaşan Diagne'ye, krallık yarışındaki hedefi soruldu. Valencia'nın hayli önde olduğunu ifade eden Diagne, "Ama ben de bırakmayacağım. Savaşçı bir kimliğim var. Kazandığımız sürece zaten benim bu yarışta olacağıma inanıyorum" dedi.

"BEN GELİYORUM ARKADAN"

Fenerbahçe'nin golcüsüne mesaj yollayan Diagne, "Valencia'ya söyleyeceğim şu; tebrik ediyorum, gollerine devam etsin çünkü ben geliyorum arkadan" ifadelerini kullandı.

22 GOLLE ZİRVEDE

Enner Valencia, bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 22 gol kaydetti. Mbaye Diagne ise 21 karşılaşmada 14 kez ağları sarstı.