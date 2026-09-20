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Dia Saba'nın Erzurumspor FK'ya attığı gol ağustos ayının en güzel golü seçildi

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Dia Saba'nın Erzurumspor FK'ya attığı gol ağustos ayının en güzel golü seçildi
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Amed Sportif Faaliyetler’de Dia Saba’nın Erzurumspor FK’ya attığı gol, TFF’nin taraftar oylamasıyla ağustos ayının en güzel golü seçildi. Ödülü, Beşiktaş karşılaşması öncesi TFF Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan verdi.

AMED Sportif Faaliyetler'de Dia Saba'nın ligin ilk haftasında Erzurumspor FK karşılaşmasında attığı gol, ağustos ayının golü seçildi. Saba'ya, Beşiktaş karşılaşması öncesi ödülü verildi.

Amed Sportif Faaliyetler'de Dia Saba'nın Süper Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK'ya attığı şık gol, TFF sanal medya hesaplarından yapılan taraftar oylarıyla ağustos ayının en güzel golü seçildi. Saba'ya ödülü, ligin 6'ncı haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda konuk ettiği Beşiktaş karşılaşması öncesi TFF Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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