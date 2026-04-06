Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabındaki hamlesiyle magazin ve spor dünyasını hareketlendirdi. Saha içindeki hırslı futboluyla taraftarın sevgilisi olan Uruguaylı yıldız, bu kez özel hayatındaki "temizlik" operasyonuyla gündemde.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEMİZLİK OPERASYONU

Torreira, Instagram hesabında daha önce takip ettiği 29 kadını tek bir hamleyle takipten çıkardı. Bu radikal karar, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Torreira'nın takipçi listesindeki bu hızlı düşüş, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

DEVRİM ÖZKAN İDDİALARI ALEVLENDİ

Daha önceki ayrılık sürecinde de birçok kişiyi takipten çıkan Torreira, ardından Devrim Özkan ile barışmıştı. Yıldız futbolcunun bu hareketi yeniden yapması taraftarlar ve takipçiler tarafından "Devrim Özkan ile yeniden barıştılar'' şeklinde yorumlandı. Henüz taraflardan bir açıklama gelmemiş olsa da, Uruguaylı ismin bu hamlesi ikilinin yeniden barıştığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.