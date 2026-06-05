Devrek'te Bocce turnuvası düzenlendi

Devrek ilçesinde düzenlenen Bocce turnuvasında gaziler ve huzurevi sakinleri bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen Bocce turnuvası karşılaşmalarında ilçede yaşayan Kıbrıs Gazileri ile Devrek Huzurevi sakinleri bir araya geldiler. Devrek Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen turnuva karşılaşmalarında Devrek Huzurevi sakinleri ile Kıbrıs gazileri Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde bir araya gelerek ilçede bir ilke imza atıldı

Dostluk, birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı turnuvada katılımcılar hem rekabetin heyecanını yaşadı hem de keyifli vakit geçirirken, sporun sosyal yaşama katkısının bir kez daha ön plana çıktığı gözlemlendi. Düzenlenen etkinliğe katılan Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, turnuva sonunda katılımcılara madalyalarını takdim etti. Katılım sağlayan huzurevi sakinleri ve Kıbrıs gazilerine teşekkür eden Bıçakçı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler temennisinde bulunarak bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı