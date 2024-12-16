Devre arasında beklenmedik olay: Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasından geri döndü
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ta ilk yarı 2-0 geride kapatan futbolcular, devre arasında taraftarlardan özür diledi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında -1 puanla ligin dibine demir atan Adana Demirspor'a konuk oldu. İlk yarıyı şok bir skorla 2-0 geride kapatan siyah-beyazlılarda futbolcular, tribündeki taraftarlara gitti.
SOYUNMA ODASINDAN GERİ DÖNÜP ÖZÜR DİLEDİLER
Taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Mert Günok, soyunma odasına giden arkadaşlarını çağırdı ve taraftarlara doğru gitmelerini istedi. Tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlardan özür diledi.
İşte o anlar;