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Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı

Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında hakemi eleştiren Tolga Zengin, karşılaşma sonunda yayına çıkmadı. Zengin'in yayından kendi isteği ile mi ayrıldığı, yoksa yayına çıkarılmadığı mı büyük tartışma yarattı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Tolga Zengin maç sonunda yayına çıkmadı.

DEVRE ARASI HAKEMİ ELEŞTİRDİ

Yayıncı kuruluş Beinsports'ta yorumculuk yapan Zengin, devre arasında hakemi sert eleştirmişti. Bordo mavili takımın sayılmayan golüyle ilgili konuşan Zengin, "Golde hata yok, hata konuşulmaz! Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil, çok net bir şey! Devamlı olan bir şey. Ben burada iyi niyet aramıyorum" demişti.

MAÇ SONU YAYINA ÇIKMADI

Tolga Zengin, karşılaşma sonunda ise yayında yoktu. Ünlü ismin yayından kendi isteği ile mi ayrılıp ayrılmadığı tartışma konusu oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVlkn Shn:

Bu tam süzme bi o.ç

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıAli Kerem:

baktı hakem fener lehine dönünce utancından çıkmadı haşere

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıFerit Er:

Trabzon gercekten Rum inkri olan Fenerbahce maclarina baksin

Yorum Beğen15
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