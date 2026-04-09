Basketbolda BKT Avrupa Kupası yarı finallerinin MVP'si Beşiktaş GAİN'den Dotson oldu

Beşiktaş GAİN'in oyun kurucusu Devon Dotson, BKT Avrupa Kupası yarı finallerinde gösterdiği başarı ile en değerli oyuncu (MVP) seçildi. Takımının Bahçeşehir Koleji'ne karşı kazandığı seride önemli bir rol oynadı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN'in oyun kurucusu Devon Dotson, en kritik anda büyük bir performans sergileyerek takımının Türk rakibi Bahçeşehir Koleji'ne karşı seriyi kazanmasına yardımcı oldu ve bu süreçte BKT Avrupa Kupası yarı finallerinin MVP'si seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Bahçeşehir Koleji'ne seride 2-0 üstünlük kuran Beşiktaş GAİN'in 26 yaşındaki oyuncusunun, serideki maçlarda ortalama 22 dakika süre alarak 16 sayı, 5 asist, 4,5 ribaunt istatistiği yakaladığı ve 21 Performans Verimlilik Puanı (PIR) topladığı bildirildi.

