Devlet korumasındaki çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Mersin'de devlet koruması altındaki çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi. Müsabakada çocuklar kaliteli zaman geçirmek için çeşitli etkinliklere katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Mersin'de devlet koruması altındaki çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi.

Bakanlığın açıklamasına göre, kuruluşlarda bakım ve koruma altında bulunan çocukların katılımıyla "Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 8. Türkiye Satranç Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Mersin'de 3 gün süren müsabakaya 9-12 ve 13-18 yaş gruplarındaki 98 kız ve 110 erkek çocuk katıldı. Müsabakada çocukların kaliteli zaman geçirmeleri amacıyla kamp programı kapsamında deniz aktiviteleri, okçuluk ve sportif etkinlikleri de yapıldı.

Satranç şampiyonasının finaline, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara katıldı.

Satrançta 137 lisanslı ve 1 milli sporcu çocuk bulunuyor

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda koruma altında bulunan çocukların satranç sporuna olan ilgileri nedeniyle Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı işbirliğinde her yıl il turnuvaları ve şampiyonalar düzenleniyor.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı kuruluşlarda yetişen, satranç sporunda 137 lisanslı ve 1 milli sporcu çocuk bulunuyor. Milli sporcu Miraç Melih Topuz, mayıs ayında Arnavutluk'ta düzenlenen Okullar Avrupa Satranç Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olmuştu.

Bakanlık, koruma altında bulunan çocukların psikososyal, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek, çocuklar arasında arkadaşlık ilişkisi kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenliyor.